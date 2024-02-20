Грабко Филимон Петрович
Место рожденияРоссия Кубанская обл.,Таманский отд ККВ ст.Нововеличковская
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
Мать
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Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Грабко Петр
Мать: ?
Россия Кубанская обл.,Таманский отд ККВ ст.Нововеличковская
Рождение ребёнка
14.03.1908
Дочь: Зима Дарья Филимоновна
Мать ребёнка: Грабко Мария Денисовна
Россия Краснодарский кр Динской р-н,ст.Нововеличковская
Рождение ребёнка
30.05.1909
Сын: Грабко Алексей Филимонович
Мать ребёнка: Грабко Мария Денисовна
Россия Кубанская обл Темрюкский отд.,ККВ ст.Ново-Величковская
Рождение ребёнка
25.12.1912
Дочь: Осокина Евгения Филимоновна
Мать ребёнка: Грабко Мария Денисовна
Россия Кубанская обл Темрюкский отд.,ККВ ст.Ново-Величковская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грабко Григорий Филимонович
Мать ребёнка: Грабко Мария Денисовна
Россия Кубанская обл Темрюкский отд.,ККВ ст.Ново-Величковская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Филимоновна
Мать ребёнка: Грабко Мария Денисовна
Россия Кубанская обл Темрюкский отд.,ККВ ст.Ново-Величковская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Филимоновна
Мать ребёнка: Грабко Мария Денисовна
Россия Кубанская обл Темрюкский отд.,ККВ ст.Ново-Величковская
Смерть
1922