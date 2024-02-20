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Грабко Филимон Петрович

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Место рождения

Россия Кубанская обл.,Таманский отд ККВ ст.Нововеличковская

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Грабко Петр

Мать: ?

Россия Кубанская обл.,Таманский отд ККВ ст.Нововеличковская
Рождение ребёнка
14.03.1908

Дочь: Зима Дарья Филимоновна

Мать ребёнка: Грабко Мария Денисовна

Россия Краснодарский кр Динской р-н,ст.Нововеличковская
Рождение ребёнка
30.05.1909

Сын: Грабко Алексей Филимонович

Мать ребёнка: Грабко Мария Денисовна

Россия Кубанская обл Темрюкский отд.,ККВ ст.Ново-Величковская
Рождение ребёнка
25.12.1912

Дочь: Осокина Евгения Филимоновна

Мать ребёнка: Грабко Мария Денисовна

Россия Кубанская обл Темрюкский отд.,ККВ ст.Ново-Величковская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грабко Григорий Филимонович

Мать ребёнка: Грабко Мария Денисовна

Россия Кубанская обл Темрюкский отд.,ККВ ст.Ново-Величковская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Филимоновна

Мать ребёнка: Грабко Мария Денисовна

Россия Кубанская обл Темрюкский отд.,ККВ ст.Ново-Величковская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Филимоновна

Мать ребёнка: Грабко Мария Денисовна

Россия Кубанская обл Темрюкский отд.,ККВ ст.Ново-Величковская
Смерть
1922
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