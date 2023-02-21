(Фуртак) Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1891
Дочь: Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Фуртак Матфей Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X31-8QFP
Рождение ребёнка
01.11.1899
Отец ребёнка: Фуртак Матфей Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X31-MZQ8
Рождение ребёнка
10.01.1902
Дочь: Мелания Матвеевна
Отец ребёнка: Фуртак Матфей Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X31-CYDZ
Рождение ребёнка
26.02.1905
Дочь: Домна Матвеевна
Отец ребёнка: Фуртак Матфей Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3L-YDCT
Рождение ребёнка
14.11.1907
Дочь: Стефанида Матвеевна
Отец ребёнка: Фуртак Матфей Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X35-KK95
Рождение ребёнка
30.05.1909
Дочь: Исаакий Матвеевич
Отец ребёнка: Фуртак Матфей Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQM-B7PV
Рождение ребёнка
08.07.1911
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Фуртак Матфей Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ3-PBZ1 Выдано свидетельство 26.04.1950