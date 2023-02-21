(Фуртак) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фуртак) Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1891

Дочь: Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Фуртак Матфей Петрович

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X31-8QFP
Рождение ребёнка
01.11.1899

Сын: Фуртак Дамиан Матвеевич

Отец ребёнка: Фуртак Матфей Петрович

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X31-MZQ8
Рождение ребёнка
10.01.1902

Дочь: Мелания Матвеевна

Отец ребёнка: Фуртак Матфей Петрович

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X31-CYDZ
Рождение ребёнка
26.02.1905

Дочь: Домна Матвеевна

Отец ребёнка: Фуртак Матфей Петрович

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3L-YDCT
Рождение ребёнка
14.11.1907

Дочь: Стефанида Матвеевна

Отец ребёнка: Фуртак Матфей Петрович

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X35-KK95
Рождение ребёнка
30.05.1909

Дочь: Исаакий Матвеевич

Отец ребёнка: Фуртак Матфей Петрович

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQM-B7PV
Рождение ребёнка
08.07.1911

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Фуртак Матфей Петрович

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ3-PBZ1 Выдано свидетельство 26.04.1950
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