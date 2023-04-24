Голубчик Михаил
Место рождения
Дата рождения07.05.1900
Дата смерти26.01.1981
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1900
Отец: Голубчик Наум
Мать: не указана
с. Ушомир, Каростенский район, Житомирская область
Работа или профессия
Около 1916
Рождение ребёнка
06.08.1934
Сын: Golubchik Mark (Moisei, Musi)
Мать ребёнка: Рахиль
Работа или профессия
Около 1934
фармацевт, заведующий аптекой
Рождение ребёнка
18.04.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рахиль
Эвакуация
?.06.1941
Место жительства
1943
демобилизация по состоянию здоровья
Работа или профессия
С 1943
завед. аптекарского ларька | Аптекарское управление, Энгельс
Место жительства
Около 1980
Смерть
26.01.1981