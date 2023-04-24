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Голубчик Михаил

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Место рождения

Ушомир, Житомирська область

Дата рождения

07.05.1900

Дата смерти

26.01.1981

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1900

Отец: Голубчик Наум

Мать: не указана

Ушомир, Житомирська область
с. Ушомир, Каростенский район, Житомирская область
Работа или профессия
Около 1916
Рождение ребёнка
06.08.1934

Сын: Golubchik Mark (Moisei, Musi)

Мать ребёнка: Рахиль

Киев, Киевский уезд
Работа или профессия
Около 1934
Киев, Киевский уезд
фармацевт, заведующий аптекой
Рождение ребёнка
18.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахиль

Киев, Киевский уезд
Эвакуация
?.06.1941
Место жительства
1943
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
демобилизация по состоянию здоровья
Работа или профессия
С 1943
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
завед. аптекарского ларька | Аптекарское управление, Энгельс
Место жительства
Около 1980
Смерть
26.01.1981
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
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