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Игнатова Ольга Васильевна
Игнатова Ольга Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Игнатов Василий Алексеевич
1939 г.р.
Мать
Игнатова (Синица) Неля Александровна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Игнатов Василий Алексеевич
Мать:
Игнатова Неля Александровна
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