Разбежкина Елена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Разбежкин Филипп Ананьевич
Отец ребёнка: Разбежкин Ананий Филиппович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Разбежкина Матрена Ананьевна
Отец ребёнка: Разбежкин Ананий Филиппович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Разбежкина Матрена Ананьевна
Отец ребёнка: Разбежкин Ананий Филиппович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Разбежкин Прокофий Ананьевич
Отец ребёнка: Разбежкин Ананий Филиппович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Разбежкин Ананий Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разбежкин Лукьян Ананьевич
Отец ребёнка: Разбежкин Ананий Филиппович
Смерть
Неизвестно