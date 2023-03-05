Разбежкина Елена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРазбежкина Елена Семеновна

Разбежкина Елена Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Разбежкин Филипп Ананьевич

Отец ребёнка: Разбежкин Ананий Филиппович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Разбежкина Матрена Ананьевна

Отец ребёнка: Разбежкин Ананий Филиппович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Разбежкина Матрена Ананьевна

Отец ребёнка: Разбежкин Ананий Филиппович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Разбежкин Прокофий Ананьевич

Отец ребёнка: Разбежкин Ананий Филиппович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Разбежкин Яков Ананьевич

Отец ребёнка: Разбежкин Ананий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разбежкин Лукьян Ананьевич

Отец ребёнка: Разбежкин Ананий Филиппович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close