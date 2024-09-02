Ронжин Аникий
Место рожденияБерезовка , Альшеевского района, Башкирия
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиПосле 1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Ронжин Евстигней Матвееевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ронжина) Елена
Мать ребёнка: Ронжина (Солдатова) Матрена
Ронжин
Рождение ребёнка
1926
Сын: Ронжин Михаил Лейтенант Аникович
Мать ребёнка: Ронжина (Солдатова) Матрена
Рождение ребёнка
27.07.1934
Мать ребёнка: Ронжина (Солдатова) Матрена
Ронжин
Смерть
После 1954