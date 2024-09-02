Ронжин Аникий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ронжин Аникий

Место рождения

Березовка , Альшеевского района, Башкирия

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

После 1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Ронжин Евстигней Матвееевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ронжина) Елена

Мать ребёнка: Ронжина (Солдатова) Матрена

Елатомка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Ронжин
Рождение ребёнка
1926

Сын: Ронжин Михаил Лейтенант Аникович

Мать ребёнка: Ронжина (Солдатова) Матрена

Рождение ребёнка
27.07.1934

Сын: Ронжин Василий Аникович

Мать ребёнка: Ронжина (Солдатова) Матрена

Елатомка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Ронжин
Смерть
После 1954

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