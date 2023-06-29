Пушков Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушков Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.2008

Сын: Пушков Артём Александрович

Мать ребёнка: Пушкова Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
05.06.?

Сын: Пушков Илья Александрович

Мать ребёнка: Пушкова Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушко Иван Александрович

Мать ребёнка: Пушкова Юлия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкова Юлия Николаевна