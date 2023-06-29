Пушков Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.2008
Сын: Пушков Артём Александрович
Мать ребёнка: Пушкова Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
05.06.?
Сын: Пушков Илья Александрович
Мать ребёнка: Пушкова Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пушкова Юлия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пушкова Юлия Николаевна