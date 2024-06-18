Феона Васильева Между 1718 и 1707 — найти родственников по фамилии на Familio
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Феона Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1718 и 1707

Дата смерти

01.08.1779

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Между 1737 и 1741 г.р.
Около 1743 г.р.
Между 1744 и 1748 г.р.
Около 1747 г.р.
Около 1749 г.р.
Около 1752 г.р.

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1718 и 1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1737 и 1741

Сын: Кондратий Петров

Отец ребёнка: Петр Макаров

Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Марья Петрова

Отец ребёнка: Петр Макаров

Рождение ребёнка
Между 1744 и 1748

Сын: Михайло Петров

Отец ребёнка: Петр Макаров

Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Петр Макаров

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Тихон Петров

Отец ребёнка: Петр Макаров

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Прохор Петров

Отец ребёнка: Петр Макаров

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Корней Петров

Отец ребёнка: Петр Макаров

Смерть
01.08.1779

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