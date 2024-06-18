Феона Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1718 и 1707
Дата смерти01.08.1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1718 и 1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1737 и 1741
Сын: Кондратий Петров
Отец ребёнка: Петр Макаров
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Марья Петрова
Отец ребёнка: Петр Макаров
Рождение ребёнка
Между 1744 и 1748
Сын: Михайло Петров
Отец ребёнка: Петр Макаров
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Петр Макаров
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Тихон Петров
Отец ребёнка: Петр Макаров
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Прохор Петров
Отец ребёнка: Петр Макаров
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Корней Петров
Отец ребёнка: Петр Макаров
Смерть
01.08.1779