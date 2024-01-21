Степан Евстигнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти12.10.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Евстигней
Рождение ребёнка
18.09.1922
Дочь: Шабанова Елизавета Степановна
Мать ребёнка: Федоровна Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстигнеев Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстегнеев Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Павел Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Федоровна
Смерть
12.10.1945
Хмели, Демянский муниципальный район, Новгородская область