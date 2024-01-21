Степан Евстигнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Евстигнеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

12.10.1945

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Евстигней

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1922

Дочь: Шабанова Елизавета Степановна

Мать ребёнка: Федоровна Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстигнеев Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстегнеев Пётр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Павел Степанович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Федоровна

Смерть
12.10.1945
Хмели, Демянский муниципальный район, Новгородская область
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