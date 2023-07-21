Орлов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Алексей

Орлов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Аркадий Алексеевич

Мать ребёнка: Ольга Федоровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Апполон Алексеевич

Мать ребёнка: Ольга Федоровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Алексеевна

Мать ребёнка: Ольга Федоровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга Федоровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Ольга Федоровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга Федоровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
После падения с крыши во время ее ремонта он заболел и вскоре умер