Татьяна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Азарных Антон Антонович
Мать: Азарных Елена Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Павел Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Павел Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Павел Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павел Петрович