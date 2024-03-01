Татьяна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Азарных Антон Антонович

Мать: Азарных Елена Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Павел Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Павел Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Павел Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Груничев Юрий Павлович

Отец ребёнка: Павел Петрович

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