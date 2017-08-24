Василев Владимир Юдич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василев Владимир Юдич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.02.1931

Дата смерти

24.08.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.08.2017
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Зеленково, Истра, Московская область
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