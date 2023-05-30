Сироткина (Петрова) Федотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сироткина (Петрова) Федотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Гавриил Авдотьевич

Отец ребёнка: Сироткин Авдотий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Дмитрий Авдотьевич

Отец ребёнка: Сироткин Авдотий Федорович

Смерть
Неизвестно