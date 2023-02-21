Некрасова (()) Марфа Гавриловна
Место рожденияВерх-Сива
Дата рождения1781
Дата смерти04.11.1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Верх-Сива
Бракосочетание
31.01.1799
Каменка
Рождение ребёнка
25.10.1804
Дочь: Неонила Агаповна
Отец ребёнка: Некрасов Агап Тимофеевич
Каменка
Рождение ребёнка
21.05.1806
Дочь: Некрасов Феодосия Агаповна
Отец ребёнка: Некрасов Агап Тимофеевич
Каменка
Рождение ребёнка
01.07.1808
Дочь: Марфа Агаповна
Отец ребёнка: Некрасов Агап Тимофеевич
Каменка
Рождение ребёнка
07.10.1809
Отец ребёнка: Некрасов Агап Тимофеевич
Каменка
Рождение ребёнка
01.01.1812
Отец ребёнка: Некрасов Агап Тимофеевич
Каменка
Рождение ребёнка
15.07.1819
Дочь: Макрина
Отец ребёнка: Некрасов Агап Тимофеевич
Каменка
Рождение ребёнка
15.07.1819
Дочь: Марина Агаповна
Отец ребёнка: Некрасов Агап Тимофеевич
Каменка
Рождение ребёнка
18.12.1822
Дочь: Шлыков Евгения Агаповна
Отец ребёнка: Некрасов Агап Тимофеевич
Каменка
Рождение ребёнка
14.02.1826
Дочь: Митракова Мариамна Агаповна
Отец ребёнка: Некрасов Агап Тимофеевич
Каменка
Смерть
04.11.1838
Каменка