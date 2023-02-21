Некрасова (()) Марфа Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (()) Марфа Гавриловна

Место рождения

Верх-Сива

Дата рождения

1781

Дата смерти

04.11.1838

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Сива
Бракосочетание
31.01.1799

Муж: Некрасов Агап Тимофеевич

Каменка
Рождение ребёнка
25.10.1804

Дочь: Неонила Агаповна

Отец ребёнка: Некрасов Агап Тимофеевич

Каменка
Рождение ребёнка
21.05.1806

Дочь: Некрасов Феодосия Агаповна

Отец ребёнка: Некрасов Агап Тимофеевич

Каменка
Рождение ребёнка
01.07.1808

Дочь: Марфа Агаповна

Отец ребёнка: Некрасов Агап Тимофеевич

Каменка
Рождение ребёнка
07.10.1809

Сын: Некрасов Карп Агапович

Отец ребёнка: Некрасов Агап Тимофеевич

Каменка
Рождение ребёнка
01.01.1812

Сын: Некрасов Егор Агапович

Отец ребёнка: Некрасов Агап Тимофеевич

Каменка
Рождение ребёнка
15.07.1819

Дочь: Макрина

Отец ребёнка: Некрасов Агап Тимофеевич

Каменка
Рождение ребёнка
15.07.1819

Дочь: Марина Агаповна

Отец ребёнка: Некрасов Агап Тимофеевич

Каменка
Рождение ребёнка
18.12.1822

Дочь: Шлыков Евгения Агаповна

Отец ребёнка: Некрасов Агап Тимофеевич

Каменка
Рождение ребёнка
14.02.1826

Дочь: Митракова Мариамна Агаповна

Отец ребёнка: Некрасов Агап Тимофеевич

Каменка
Смерть
04.11.1838
Каменка
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