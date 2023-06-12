Макуров Тит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакуров Тит

Макуров Тит

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Макуров Николай Титович

Мать ребёнка: не указана

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.05.1910

Сын: Макуров Иван Титович

Мать ребёнка: не указана

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.10.1915

Сын: Макуров Александр Титович

Мать ребёнка: не указана

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно