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Щербаков (Баранов) Вадим Алексеевич
Щербаков (Баранов) Вадим Алексеевич
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Место рождения
Новороссийск
, город Новороссийск, Краснодарский край
Дата рождения
06.01.1999
Пол
Мужской
Отец
Баранов Алексей Геннадьевич
1977 г.р.
Мать
Симонова (Щербакова) Кристина Валерьевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1999
Отец:
Баранов Алексей Геннадьевич
Мать:
Симонова Кристина Валерьевна
Новороссийск
, город Новороссийск, Краснодарский край
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