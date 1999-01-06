Щербаков (Баранов) Вадим Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков (Баранов) Вадим Алексеевич

Место рождения

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

Дата рождения

06.01.1999

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1999

Отец: Баранов Алексей Геннадьевич

Мать: Симонова Кристина Валерьевна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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