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Пенской Илья Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1899

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1899

Отец: Пенской Михаил Васильевич

Мать: Пенская Евгения Яковлевна