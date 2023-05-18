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Пенской Илья Михайлович
Пенской Илья Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.12.1899
Пол
Мужской
Отец
Пенской Михаил Васильевич
1860 г.р.
Мать
Пенская (Степаненко) Евгения Яковлевна
1860 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КН
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1899
Отец:
Пенской Михаил Васильевич
Мать:
Пенская Евгения Яковлевна
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