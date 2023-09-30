Андрющенко (Литвиненко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрющенко (Литвиненко) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1907

Дата смерти

12.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1907

Отец: Литвиненко Иван

Мать: Литвиненко ?

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Андрющенко Матвей

Рождение ребёнка
24.01.1932

Сын: Андрющенко Николай

Отец ребёнка: Андрющенко Матвей

Рождение ребёнка
06.01.1934

Сын: Андрющенко Виктор

Отец ребёнка: Андрющенко Матвей

Рождение ребёнка
17.02.1948

Сын: Андрющенко Владимир

Отец ребёнка: Андрющенко Матвей

Желанное, Одесский муниципальный район, Омская область
Смерть
12.07.1991
Омск, город Омск, Омская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Старокировское
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