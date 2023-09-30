Андрющенко (Литвиненко) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1907
Дата смерти12.07.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1907
Отец: Литвиненко Иван
Мать: Литвиненко ?
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Андрющенко Матвей
Рождение ребёнка
24.01.1932
Сын: Андрющенко Николай
Отец ребёнка: Андрющенко Матвей
Рождение ребёнка
06.01.1934
Сын: Андрющенко Виктор
Отец ребёнка: Андрющенко Матвей
Рождение ребёнка
17.02.1948
Сын: Андрющенко Владимир
Отец ребёнка: Андрющенко Матвей
Желанное, Одесский муниципальный район, Омская область
Смерть
12.07.1991
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Старокировское