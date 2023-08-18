Чуркина Софья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркина Софья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно