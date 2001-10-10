Хисматуллина (Хусаинова) Марьям Минияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХисматуллина (Хусаинова) Марьям Минияновна

Хисматуллина (Хусаинова) Марьям Минияновна

Место рождения

г. Стерлитамак , БАССР

Дата рождения

01.01.1950

Дата смерти

10.10.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1944 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисматуллин Фаат Хакимович

Рождение ребёнка
08.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хисматуллин Фаат Хакимович

Рождение ребёнка
25.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хисматуллин Фаат Хакимович

Смерть
10.10.2001
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.