Хисматуллина (Хусаинова) Марьям Минияновна
Место рожденияг. Стерлитамак , БАССР
Дата рождения01.01.1950
Дата смерти10.10.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хисматуллин Фаат Хакимович
Рождение ребёнка
25.04.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хисматуллин Фаат Хакимович
Смерть
10.10.2001
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно