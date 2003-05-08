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Устьянцев Алексей

Место рождения

Алтайский край, Змеиногорский район, с.Барановка (займка)

Дата рождения

01.09.1946

Дата смерти

08.05.2003

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Место
Комментарий
Рождение
01.09.1946

Отец: Устьянцев Алексей

Мать: Устьянцева (Турубарова) Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.05.2003
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно

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