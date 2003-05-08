Устьянцев Алексей
Место рожденияАлтайский край, Змеиногорский район, с.Барановка (займка)
Дата рождения01.09.1946
Дата смерти08.05.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.05.2003
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно