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Башев Константин Федорович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Башев Федор Певтиев

Мать: Башева Каримана

ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-119
Рождение ребёнка
1843

Сын: Башев Яким Константинович

Мать ребёнка: Башева Агафия Федоровна

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-108
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башева Агафия Федоровна

Смерть
Неизвестно