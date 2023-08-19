Башев Константин Федорович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Башев Федор Певтиев
Мать: Башева Каримана
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-119
Рождение ребёнка
1843
Сын: Башев Яким Константинович
Мать ребёнка: Башева Агафия Федоровна
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-108
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Башева Агафия Федоровна
Смерть
Неизвестно