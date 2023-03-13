Саломахина (Еськова) Матрена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
07.01.1857
со стороны невесты её дяди Игнатий и Авросий Ивановичи Еськовы, со стороны жениха его дядя Фёдор Давыдович Соломахин
Рождение ребёнка
08.11.1857
Дочь: Екатерина Тарасовна
Отец ребёнка: Саломахин Тарас Семенович
Рождение ребёнка
После 1861
Дочь: Матрона Тарасовна
Отец ребёнка: Саломахин Тарас Семенович
Рождение ребёнка
14.07.1863
Сын: Соломахин Василий Тарасович
Отец ребёнка: Саломахин Тарас Семенович
Рождение ребёнка
?.09.1864
Дочь: Анастасия Тарасовна
Отец ребёнка: Саломахин Тарас Семенович
Рождение ребёнка
09.11.1865
Дочь: Екатерина Тарасовна
Отец ребёнка: Саломахин Тарас Семенович
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.10.1867
Отец ребёнка: Саломахин Тарас Семенович
Рождение ребёнка
27.02.1871
Сын: Соломахин Василий Тарасович
Отец ребёнка: Саломахин Тарас Семенович
Рождение ребёнка
15.02.1875
Дочь: Евдокия Тарасовна
Отец ребёнка: Саломахин Тарас Семенович
Смерть
Неизвестно