Саломахина (Еськова) Матрена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломахина (Еськова) Матрена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Еськов Михаил Иванович

Мать: Еськова Феодосия Поликарповна

Бракосочетание
07.01.1857

Муж: Саломахин Тарас Семенович

со стороны невесты её дяди Игнатий и Авросий Ивановичи Еськовы, со стороны жениха его дядя Фёдор Давыдович Соломахин
Рождение ребёнка
08.11.1857

Дочь: Екатерина Тарасовна

Отец ребёнка: Саломахин Тарас Семенович

Рождение ребёнка
После 1861

Дочь: Матрона Тарасовна

Отец ребёнка: Саломахин Тарас Семенович

Рождение ребёнка
14.07.1863

Сын: Соломахин Василий Тарасович

Отец ребёнка: Саломахин Тарас Семенович

Рождение ребёнка
?.09.1864

Дочь: Анастасия Тарасовна

Отец ребёнка: Саломахин Тарас Семенович

Рождение ребёнка
09.11.1865

Дочь: Екатерина Тарасовна

Отец ребёнка: Саломахин Тарас Семенович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.10.1867

Сын: Саломахин Яков Тарасович

Отец ребёнка: Саломахин Тарас Семенович

Рождение ребёнка
27.02.1871

Сын: Соломахин Василий Тарасович

Отец ребёнка: Саломахин Тарас Семенович

Рождение ребёнка
15.02.1875

Дочь: Евдокия Тарасовна

Отец ребёнка: Саломахин Тарас Семенович

Смерть
Неизвестно
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