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Федяев Александр Иванович

Место рождения

Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Федяев Иван Федорович

Мать: Федяева Марья Всеволодовна

Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
16.01.1906 ст.

Жена: Федяева Анастасия Андреевна

Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.09.1907 ст.

Сын: Федяев Константин Александрович

Мать ребёнка: Федяева Анастасия Андреевна

Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.07.1910 ст.

Сын: Федяев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Федяева Анастасия Андреевна

Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.11.1910

Дочь: Федяева Анна Александровна

Мать ребёнка: Федяева Анастасия Андреевна

Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно