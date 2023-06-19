Федяев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Федяев Иван Федорович
Бракосочетание
16.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
18.09.1907 ст.
Сын: Федяев Константин Александрович
Мать ребёнка: Федяева Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
29.07.1910 ст.
Сын: Федяев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Федяева Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
10.11.1910
Дочь: Федяева Анна Александровна
Мать ребёнка: Федяева Анастасия Андреевна
Смерть
Неизвестно