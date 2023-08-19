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Козлова Евдокия Антоновна
Козлова Евдокия Антоновна
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Место рождения
Вороново
, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Дата рождения
1905
Дата смерти
24.03.1906
Пол
Женский
Отец
Козлов Антон (Антоний) Иванович
Мать
Козлова Параскева Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Козлов Антон Иванович
Мать:
Козлова Параскева Васильевна
Вороново
, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
24.03.1906
Вороново
, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
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