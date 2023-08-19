Козлова Евдокия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова Евдокия Антоновна

Козлова Евдокия Антоновна

Место рождения

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

24.03.1906

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Козлов Антон Иванович

Мать: Козлова Параскева Васильевна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
24.03.1906
Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область