Юшка (Марысева) Вера Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Сын: Юшка Стефан Гаврилов
Отец ребёнка: Юшка Гавриил Васильев
Рождение ребёнка
1784 ст.
Сын: Юшка Яков Гаврилов
Отец ребёнка: Юшка Гавриил Васильев
Рождение ребёнка
1787
Сын: Юшка Иоанн Гаврилов
Отец ребёнка: Юшка Гавриил Васильев
Смерть
Неизвестно