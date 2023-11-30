Юшка (Марысева) Вера Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшка (Марысева) Вера Лукьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юшка Гавриил Васильев

Рождение ребёнка
1779

Сын: Юшка Стефан Гаврилов

Отец ребёнка: Юшка Гавриил Васильев

Рождение ребёнка
1784 ст.

Сын: Юшка Яков Гаврилов

Отец ребёнка: Юшка Гавриил Васильев

Рождение ребёнка
1787

Сын: Юшка Иоанн Гаврилов

Отец ребёнка: Юшка Гавриил Васильев

Смерть
Неизвестно

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