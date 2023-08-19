Белкин Прокофий Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Ранение
03.06.1916 ст.
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1194875 ранен/контужен, Выбыл: 24.06.1916, Место рождения: Томская губ., Томский округ, Каменская вол., д. Репьева, Место службы: 206-й пехотный Сальянски... Показать все
Смерть
Неизвестно