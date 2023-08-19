Белкин Прокофий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелкин Прокофий Дмитриевич

Белкин Прокофий Дмитриевич

Место рождения

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Ранение
03.06.1916 ст.
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1194875 ранен/контужен, Выбыл: 24.06.1916, Место рождения: Томская губ., Томский округ, Каменская вол., д. Репьева, Место службы: 206-й пехотный Сальянски... Показать все
Смерть
Неизвестно