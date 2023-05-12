Гилёва ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилёва ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1964 г.р.

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1984

Сын: Гилёв ЕВГЕНИЙ

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Олейник КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олейник КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ