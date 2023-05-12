Гилёва ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1984
Сын: Гилёв ЕВГЕНИЙ
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Олейник КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно