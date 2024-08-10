Устинья Лукина
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Лукьян (Лука) Терентьев
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1892 ст.
Муж: Александр Алексеев
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
5. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWH-9MKC?i=175&cc=1921824 22 и 22 1й брак
Смерть
Неизвестно