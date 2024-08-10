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Устинья Лукина

Место рождения

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Лукьян (Лука) Терентьев

Мать: не указана

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Бракосочетание
19.01.1892 ст.

Муж: Александр Алексеев

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
5. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWH-9MKC?i=175&cc=1921824 22 и 22 1й брак
Смерть
Неизвестно

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