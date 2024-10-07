Петрова (Павлова) Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Дмитрий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно