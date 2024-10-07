Петрова (Павлова) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Павлова) Вера Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

1884 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Павлова (Лупанова) Ирина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Дмитрий Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Дмитрий Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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