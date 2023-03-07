Сыкчин Петр (Петрушка) Еремеев
Место рожденияпоч. Ивашки Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1658
Дата смертиПосле 1684
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1658
Отец: Сыкчин Еремей (Еремка) (Иванов?)
Мать: не указана
поч. Ивашки Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Сыкчин Кирилл (Кирюшка) Петров
Мать ребёнка: не указана
поч. церковный Спасской, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Сыкчин Иван (Ивашко) Петров
Мать ребёнка: не указана
поч. церковный Спасской, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. церковный Спасской, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1684