Сыкчин Петр (Петрушка) Еремеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыкчин Петр (Петрушка) Еремеев

Место рождения

поч. Ивашки Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1658

Дата смерти

После 1684

Пол

Мужской

Отец

Около 1628 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1658

Отец: Сыкчин Еремей (Еремка) (Иванов?)

Мать: не указана

поч. Ивашки Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Сыкчин Кирилл (Кирюшка) Петров

Мать ребёнка: не указана

поч. церковный Спасской, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Сыкчин Иван (Ивашко) Петров

Мать ребёнка: не указана

поч. церковный Спасской, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. церковный Спасской, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1684
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