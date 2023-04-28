Тепляшова (Петровская) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения17.11.1906 ст.
Дата смерти11.11.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1906 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1932
Сын: Тепляшов Владимир Александрович
Отец ребёнка: не указан
Высокое, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
11.11.1989
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область