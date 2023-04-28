Тепляшова (Петровская) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тепляшова (Петровская) Мария Федоровна

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Место рождения

Заднее, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.11.1906 ст.

Дата смерти

11.11.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1906 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Заднее, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.11.1932

Сын: Тепляшов Владимир Александрович

Отец ребёнка: не указан

Высокое, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
11.11.1989
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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