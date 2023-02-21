Краузе Василий (Вильгельм) Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
родился в Германии, принял подданство Российской империи. Акцизный чиновник
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Между 1850 и 1860
Жена: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1887
Дочь: Булыга Лидия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно