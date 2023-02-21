Краузе Василий (Вильгельм) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краузе Василий (Вильгельм) Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

родился в Германии, принял подданство Российской империи. Акцизный чиновник
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Между 1850 и 1860

Жена: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1887

Дочь: Булыга Лидия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Орша, Оршанский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно
Орша, Оршанский район, Витебская область
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