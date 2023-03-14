Иван Никифорович Бурдюгъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1904
Мать ребёнка: Бурдюгова Акилина Павловна
Осич, Чернігівська область
Архангело-Михайловская церковь село Владиславки Феодосийского уезда (крестили) родители жители Черниговской губернии, Конотопского уезда, Батуринской волости, дер.Осичи
Смерть
Неизвестно