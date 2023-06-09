Зырянов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1926

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
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Место
Комментарий
Рождение
20.04.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1952

Сын: Зырянов Владислав Александрович

Мать ребёнка: Зырянова Александра Георгиевна

Был 2 раза женат
Рождение ребёнка
03.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зырянова Александра Георгиевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зырянова Александра Георгиевна

Смерть
1991