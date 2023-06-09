Зырянов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1926
Дата смерти1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1952
Сын: Зырянов Владислав Александрович
Мать ребёнка: Зырянова Александра Георгиевна
Был 2 раза женат
Рождение ребёнка
03.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зырянова Александра Георгиевна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1991