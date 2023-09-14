Никитина (Иванова) Евфросинья Павловна
Место рожденияРоссия
Дата рождения10.10.1892
Дата смерти09.08.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.03.1916
Отец ребёнка: Никитин Яков Никитич
г. Таганрог
Рождение ребёнка
16.03.1919
Дочь: Мемелова Людмила Яковлевна
Отец ребёнка: Никитин Яков Никитич
поселок Чистяково
Азово-Черноморский край Таганрогского района.Ныне гор. Торез в Донецкой обл. Украины (под контролем ДНР)
Смерть
09.08.1954
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Даниловское кладбище