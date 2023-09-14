Никитина (Иванова) Евфросинья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина (Иванова) Евфросинья Павловна

Никитина (Иванова) Евфросинья Павловна

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

10.10.1892

Дата смерти

09.08.1954

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1892

Отец: Иванов ?

Мать: ?

Россия
Рождение ребёнка
21.03.1916

Сын: Никитин Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Никитин Яков Никитич

г. Таганрог
Рождение ребёнка
16.03.1919

Дочь: Мемелова Людмила Яковлевна

Отец ребёнка: Никитин Яков Никитич

поселок Чистяково
Азово-Черноморский край Таганрогского района.Ныне гор. Торез в Донецкой обл. Украины (под контролем ДНР)
Смерть
09.08.1954
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Даниловское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close