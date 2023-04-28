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Кленов Арсений Александрович

Место рождения

Княгинино, Илешевская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

26.02.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Княгинино, Илешевская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
14.02.1910 ст.

Жена: Кленова Мария Ильинична

Илешево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.08.1924

Дочь: Суслова Валентина Арсентьевна

Мать ребёнка: Кленова Мария Ильинична

Княгинино, Илешевская волость, Кологривский уезд
Место жительства
Неизвестно
Княгинино, Илешевская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно
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