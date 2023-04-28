Кленов Арсений Александрович
Место рождения
Дата рождения26.02.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1910 ст.
Жена: Кленова Мария Ильинична
Илешево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.08.1924
Дочь: Суслова Валентина Арсентьевна
Мать ребёнка: Кленова Мария Ильинична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно