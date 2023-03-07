(Сырчина) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сырчина) Евдокия Семеновна

Место рождения

поч. Голодаевской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1680 г.р.

Мать

Около 1685 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: Сырчин Семен Дмитриев

Мать: Васильевых Матрона Васильева

поч. Голодаевской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
поч. Голодаевской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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