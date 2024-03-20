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Василий Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1911

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1911

Отец: Василий

Мать: Марфа

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Александровна Яковлева

Рождение ребёнка
25.03.1935

Дочь: Петрова Раиса Петровна

Мать ребёнка: Васильева Александровна Яковлева

Рождение ребёнка
07.10.1938

Дочь: Петрова Юля Петровна

Мать ребёнка: Васильева Александровна Яковлева

Рождение ребёнка
14.11.1946

Дочь: Петрова Нина Петровна

Мать ребёнка: Васильева Александровна Яковлева

Рождение ребёнка
05.03.1950

Дочь: Филипппова Людмила Петровна

Мать ребёнка: Васильева Александровна Яковлева

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