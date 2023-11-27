Казак Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казак Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казак Василий

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Генадий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Алла Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Лина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Ираида Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Смерть
Неизвестно
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