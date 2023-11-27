Казак Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казак Василий
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Генадий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Алла Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Лина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Ираида Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Смерть
Неизвестно