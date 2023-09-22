Давыдов Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1817 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1854 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: Давыдов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1871 ст.

Дочь: Давыдова Матрёна Степановна

Мать ребёнка: Давыдова Елена Карповна

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Елена Карповна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
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