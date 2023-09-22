Давыдов Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: Давыдов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1871 ст.
Дочь: Давыдова Матрёна Степановна
Мать ребёнка: Давыдова Елена Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Елена Карповна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно