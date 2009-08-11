Лыткин Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыткин Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1962

Дата смерти

11.08.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1991

Сын: Лыткин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Колычевская Лыткина Галина Юрьевна

Рождение ребёнка
04.06.1996

Сын: Лыткин Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Колычевская Лыткина Галина Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колычевская Лыткина Галина Юрьевна

Смерть
11.08.2009
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