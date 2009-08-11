Лыткин Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1962
Дата смерти11.08.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1991
Сын: Лыткин Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Колычевская Лыткина Галина Юрьевна
Рождение ребёнка
04.06.1996
Мать ребёнка: Колычевская Лыткина Галина Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.08.2009