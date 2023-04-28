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Рогова Ирина Ивановна

Место рождения

Никулино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Никулино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Рогов Павел Иванович

Отец ребёнка: Рогов Иван Павлович

Никулино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Петухова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Рогов Иван Павлович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Рогов Филарет Иванович

Отец ребёнка: Рогов Иван Павлович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогов Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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