Рогова Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Рогов Павел Иванович
Отец ребёнка: Рогов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Петухова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Рогов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Рогов Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогов Иван Павлович
Смерть
Неизвестно