Анастасия Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1901
Сын: Загрузин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Александр Иванов
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Таратуново, Боровская волость, Буйский уезд
Смерть
Неизвестно