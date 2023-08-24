Козлова Пелагия Тихановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1913
Дочь: Козлова Валентина Мироновна
Отец ребёнка: Козлов Мирон Алексеевич
Рождение ребёнка
24.08.1915
Сын: Козлов Александр Миронович
Отец ребёнка: Козлов Мирон Алексеевич
Рождение ребёнка
31.10.1918
Отец ребёнка: Козлов Мирон Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно