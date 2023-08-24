Козлова Пелагия Тихановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Пелагия Тихановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1913

Дочь: Козлова Валентина Мироновна

Отец ребёнка: Козлов Мирон Алексеевич

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
24.08.1915

Сын: Козлов Александр Миронович

Отец ребёнка: Козлов Мирон Алексеевич

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
31.10.1918

Сын: Козлов Михаил Миронович

Отец ребёнка: Козлов Мирон Алексеевич

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Мирон Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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