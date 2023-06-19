Копнинский Федор Тихонов
Место рождения
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Марья Федорова
Мать ребёнка: Евдокия Евсеевна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Копнинский Стефан Федоров
Мать ребёнка: Евдокия Евсеевна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Татьяна Федорова
Мать ребёнка: Евдокия Евсеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Евсеевна
Смерть
Неизвестно