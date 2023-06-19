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Копнинский Федор Тихонов

Место рождения

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Марья Федорова

Мать ребёнка: Евдокия Евсеевна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Копнинский Стефан Федоров

Мать ребёнка: Евдокия Евсеевна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Татьяна Федорова

Мать ребёнка: Евдокия Евсеевна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Евсеевна

Смерть
Неизвестно