Пахомов Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомов Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1977

Дочь: Громова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Боброва Галина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орехина Елена Николаевна

Мать ребёнка: Боброва Галина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахомов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Боброва Галина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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