Пахомов Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1977
Дочь: Громова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Боброва Галина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орехина Елена Николаевна
Мать ребёнка: Боброва Галина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахомов Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Боброва Галина Васильевна
Смерть
Неизвестно