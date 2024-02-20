Кравец (Марьина) Нина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравец (Марьина) Нина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марьин Антон Степанович

Мать: Марьина Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравец Николай Феофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравец Николай Феофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравец Николай Феофанович

Смерть
Неизвестно
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