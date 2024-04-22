Булатов Сергей Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения22.06.1977
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1977
Отец: Булатов Геннадий
Мать: Булатова Людмила
Рождение ребёнка
05.01.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булатова Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
30.04.2008
Мать ребёнка: Булатова Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Развелись в 2001 или 2002
Смерть
Неизвестно