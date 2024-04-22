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Булатов Сергей Геннадьевич

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

22.06.1977

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1977 г.р.
1978 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2008 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1977

Отец: Булатов Геннадий

Мать: Булатова Людмила

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
05.01.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булатова Надежда Сергеевна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
30.04.2008

Сын: Булатов Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Булатова Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Надежда Сергеевна

Развелись в 2001 или 2002
Смерть
Неизвестно
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