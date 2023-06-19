Родных Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти21.09.1959
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Родных Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1926
Дочь: Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Родных Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
08.07.1934
Дочь: Севастьянова Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Родных Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Родных Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Родных Наталья Семеновна
Смерть
21.09.1959