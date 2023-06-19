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Родных Алексей Андреевич

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Место рождения

Кутьма, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

21.09.1959

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
1934 г.р.
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Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Родных Андрей

Мать: не указана

Кутьма, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
02.08.1926

Дочь: Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Родных Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
08.07.1934

Дочь: Севастьянова Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Родных Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родных Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родных Наталья Семеновна

Смерть
21.09.1959